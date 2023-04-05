НАТО поки навряд розмістить бойові групи у Фінляндії, – Bloomberg

Оскільки Фінляндія офіційно стала членом НАТО, верховний командувач Альянсу може враховувати країну у військових планах, які описують захист членів блоку від потенційного нападу. Однак враховуючи широкі можливості країни та практику захисту власної території, розміщення бойових груп НАТО в Фінляндії малоймовірне, принаймні поки що. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Альянс уже створив вісім багатонаціональних бойових груп у Польщі, країнах Балтії, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії. Ці бойові групи також зможуть збільшуватися до розміру бригади, де і коли це буде потрібно.

Як зазначив офіційний представник НАТО, наразі немає планів щодо розгортання бойової групи у Фінляндії. Однак він додав, що верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил Альянсу постійно оцінює загрози та може надати таку рекомендацію, якщо вважатиме за необхідне.

Високопоставлений чиновник США також сказав, що американці не очікували на розміщення бойової групи у Фінляндії, і що країна не надавала такого запиту.

Нагадаємо, 4 квітня глави Міністерств закордонних справ країн НАТО передали США документи про прийом Фінляндії до Альянсу. Таким чином країна стала 31-м членом НАТО.