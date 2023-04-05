НАТО пока вряд ли разместит боевые группы в Финляндии, – Bloomberg

Поскольку Финляндия официально стала членом НАТО, верховный командующий Альянсом может учитывать страну в военных планах, которые описывают защиту членов блока от потенциального нападения. Однако учитывая широкие возможности страны и практику защиты собственной территории, размещение боевых групп НАТО в Финляндии маловероятно, по крайней мере пока. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Североатлантический союз уже создал восемь многонациональных боевых групп в Польше, странах Балтии, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. Эти боевые группы также смогут увеличиваться до размера бригады, где и когда это потребуется.

Как отметил официальный представитель НАТО, пока нет планов развертывания боевой группы в Финляндии. Однако он добавил, что верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами Альянса постоянно оценивает угрозы и может дать такую рекомендацию, если сочтет необходимым.

Высокопоставленный чиновник США также сказал, что американцы не ожидали размещения боевой группы в Финляндии, и что страна не предоставляла такого запроса.

Напомним, 4 апреля главы Министерств иностранных дел стран НАТО передали США документы о приеме Финляндии в Альянс. Таким образом страна стала 31-м членом НАТО.