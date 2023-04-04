Блинкен поблагодарил Путина за членство Финляндии в НАТО

Госсекретарь США назвал членство Финляндии в НАТО "историческим моментом" и с иронией сказал, что благодарить за это нужно президента России.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это - исторический день, потому что очень скоро мы будем приветствовать Финляндию в альянсе. И я хочу сказать, что это, возможно, то, за что мы должны поблагодарить Путина. Потому что это то, чему он хотел помешать российской агрессией, это стало причиной для многих стран верить, что они должны делать больше для обороны и гарантировать, что они могут сдержать возможную российскую агрессию", - сказал Блинкен в штаб-квартире НАТО.

По его словам, предстоит сделать много работы, чтобы подготовиться к Вильнюсскому саммиту, и важно политически и практически подтвердить поддержку Украины.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что https://delo.ua/ru/politics/zavtra-finlyandiya-prisoedinitsya-k-nato-stoltenberg-414135/.

Швеция и Финляндия заявили о желании присоединиться к НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.