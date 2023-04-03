Завтра Фінляндія приєднається до НАТО - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Фінляндія офіційно приєднається до НАТО 4 квітня. Про це заявив Генсек Альянсу під час пресконференції, яку транслювало видання yle.

Вже завтра Фінляндія приєднається до Північноатлантичного Альянсу. Зазначимо, що вона стане 31 країною-членом НАТО. До слова, саме 4 квітня вважається річницею заснування Альянсу.

"Завтра ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена НАТО, що зробить Фінляндію безпечнішою, а наш Альянсу - сильнішим. Ми піднімемо прапор Фінляндії уперше тут, у штабквартирі НАТО”, - анонсував Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, 30 березня 2023 року парламент Туреччини схвалив протокол вступу Фінляндії до НАТО, ставши останньою серед 30 країн-членів Альянсу, які ратифікували документ вступу.

Повідомлялося, що, як тільки Туреччина заявить США про схвалення заявки Фінляндії парламентом, то генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно запросить країну до Альянсу.

Членство Фінляндії стане першим розширенням з моменту приєднання Північної Македонії до Альянсу в 2020 році.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії до України Швеція і Фінляндія заявила про бажання приєднатися до НАТО.

Перспективи схвалення вступу Швеції, яка досі чекає згоди від Угорщини і Туреччини, залишаються невизначеними.

Туреччина поки що відкладає схвалення заявки на членство сусідньої з Фінляндією Швеції. Президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив проти приєднання після акцій зі спаленням Корану у Стокгольмі.