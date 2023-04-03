Завтра Финляндия присоединится к НАТО – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия официально присоединится к НАТО 4 апреля. Об этом заявил Генсек Альянса во время пресс-конференции, которую транслировало издание yle.

Уже завтра Финляндия присоединится к Североатлантическому Альянсу. Отметим, что она станет 31 страной-членом НАТО. Кстати, именно 4 апреля считается годовщиной основания Альянса.

"Завтра мы поздравим Финляндию как 31-го члена НАТО, который сделает Финляндию более безопасной, а наш Альянсу - сильнее. Мы поднимем флаг Финляндии впервые здесь, в штаб-квартире НАТО", - анонсировал Йенс Столтенберг.

Напомним, 30 марта 2023 года парламент Турции одобрил протокол вступления Финляндии в НАТО, став последним среди 30 стран-членов Альянса, ратифицировавших документ вступления.

Сообщалось, что, как только Турция заявит США об одобрении заявки Финляндии парламентом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально пригласит страну в Альянс.

Членство Финляндии станет первым расширением с момента присоединения Северной Македонии к Альянсу в 2020 году.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в УкраинуШвеция и Финляндия заявила о желании присоединиться к НАТО.

Перспективы одобрения вступления Швеции, ожидающей до сих пор согласия от Венгрии и Турции, остаются неопределенными.

Турция пока откладывает одобрение заявки на членство соседней с Финляндией Швеции. Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил против присоединения после акций с сожжением Корана в Стокгольме.