Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал прошедшую накануне акцию в Стокгольме с сожжением Корана. В этой связи он заявил, что Анкара не поддержит заявку Швеции на членство в НАТО. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

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Он заявил, что считает акцию "оскорбительной для всех уважающих основные права и свободы человека, включая права и свободы мусульман".

"Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки членства в НАТО", - подчеркнул турецкий лидер.

Как известно, 21 января лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палуда якобы "с разрешения шведских властей" провел акцию у стен посольства Турции в Стокгольме. Мужчина публично сжег книгу Коран.

В ответ на это Анкара отменила запланированный визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон официально осудил сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме и выразил соболезнования мусульманам.

В Стокгольме на протесте сожгли Коран. Фото: Fredrik Sandberg

Напомним, Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в альянс в мае в ответ на вторжение России в Украину. До этого Турция также выдвигала ряд требований странам по их вступлению в альянс.

Однако уже 4 июля Финляндия и Швеция завершили переговоры по присоединению к Североатлантическому альянсу, как это было согласовано на прошлой неделе лидерами НАТО на саммите в Мадриде.