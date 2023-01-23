Туреччина не підтримає вступ Швеції в НАТО, — Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прокоментував акцію у Стокгольмі зі спаленням Корану, яка пройшла напередодні. У зв’язку з цим він заявив, що Анкара не підтримає заявку Швеції на членство в НАТО. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

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Він заявив, що вважає акцію образливою всіх, хто поважає основні права та свободи людини, включаючи права та свободи мусульман.

"Якщо Швеція не поважає Туреччину, а також релігійні почуття мусульман, вона не отримає від нас жодної підтримки щодо членства в НАТО", - наголосив турецький лідер.

Як відомо, 21 січня лідер датської правоекстремістської партії "Жорсткий курс" Расмус Палуда нібито "з дозволу шведської влади" провів вкцію біля стін посольства Туреччини в Стокгольмі. Чоловік публічно спалив книгу Коран.

У відповідь на це Анкара скасувала запланований візит міністра оборони Швеції Пала Джонсона до Туреччини.

Водночас, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон офіційно засудив спалення Корану перед посольством Туреччини в Стокгольмі та висловив мусульманам співчуття.

У Стокгольмі на протесті спалили Коран. Фото: Fredrik Sandberg

Нагадаємо, Швеція разом з Фінляндією подала заявку на вступ до альянсу у травні у відповідь на вторгнення Росії до України. До цього Туреччина також висувала ряд вимог країнам для їх вступу в альянс.

Проте вже 4 липня Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу, як це було погоджено минулого тижня лідерами НАТО на їхньому саміті у Мадриді.