- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Туреччина не підтримає вступ Швеції в НАТО, — Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прокоментував акцію у Стокгольмі зі спаленням Корану, яка пройшла напередодні. У зв’язку з цим він заявив, що Анкара не підтримає заявку Швеції на членство в НАТО. Про це повідомляє агентство "Анадолу".
Він заявив, що вважає акцію образливою всіх, хто поважає основні права та свободи людини, включаючи права та свободи мусульман.
"Якщо Швеція не поважає Туреччину, а також релігійні почуття мусульман, вона не отримає від нас жодної підтримки щодо членства в НАТО", - наголосив турецький лідер.
Як відомо, 21 січня лідер датської правоекстремістської партії "Жорсткий курс" Расмус Палуда нібито "з дозволу шведської влади" провів вкцію біля стін посольства Туреччини в Стокгольмі. Чоловік публічно спалив книгу Коран.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У відповідь на це Анкара скасувала запланований візит міністра оборони Швеції Пала Джонсона до Туреччини.
Водночас, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон офіційно засудив спалення Корану перед посольством Туреччини в Стокгольмі та висловив мусульманам співчуття.
Нагадаємо, Швеція разом з Фінляндією подала заявку на вступ до альянсу у травні у відповідь на вторгнення Росії до України. До цього Туреччина також висувала ряд вимог країнам для їх вступу в альянс.
Проте вже 4 липня Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу, як це було погоджено минулого тижня лідерами НАТО на їхньому саміті у Мадриді.