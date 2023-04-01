Урсула фон дер Ляєн претендує на посаду голови НАТО

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн буде балотуватися на посаду генерального секретаря альянсу. Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, а країни-члени обирають нового лідера на основі консенсусу в закритому режимі.

Її термін на посаді президента Європейської комісії закінчується лише наступного року, проте ряд держав-членів НАТО запропонували їй взяти на себе керівництво альянсом цього жовтня, після відставки Єнса Столтенберга, повідомляє The Sun.

Чинний генеральний секретар Єнс Столтенберг має піти у відставку пізніше цього року після продовження терміну його повноважень через війну в Україні.

Зазначається, що Британія, може накласти вето на кандидатуру фон дер Ляєн, посилаючись на її поганий досвід на чолі Збройних сил Німеччини.

Окрім неї на цю посаду претендує Міністр оборони Британії Бен Уоллес претендує на те, щоб стати першим генеральним секретарем НАТО з Великобританії за останні 20 років.

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд, наполовину українка, також бере участь у виборах. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас також була запропонована на цю посаду, але відмовилася від неї.

Про те, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може претендувати на пост генерального секретаря НАТО стало відомо на початку березня.

У лютому з'явилася інформація, що країни-члени НАТО хочуть залишити Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Альянсу ще на пів року. Однак він нібито вирішив, що, як і планувалося, завершить каденцію у жовтні.