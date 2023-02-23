Борис Джонсон відповів, чи хотів би стати генсеком НАТО

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що був би не проти стати новим генеральним секретарем НАТО.

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Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"НАТО коли? Чудова думка, дуже вдала. Я хочу сказати, шановні друзі, що є такий задум, і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені поталанить... Я себе, звичайно, розглядаю як кандидата", - зазначив він.

Джонсон наголосив, що це "дуже хороша" і важлива посада і додав, що НАТО наразі "сильний, як ніколи".

"І ми бачимо цілком ясно, що українське членство – це перспектива. Це має статись, це очевидно. Путін розвінчав усі аргументи проти вступу України в НАТО. Тепер їх немає", – сказав він.

Колишній прем'єр додав, що підтримуватиме Україну до остаточної перемоги над РФ незалежно від того, яку посаду обійматиме.

Зазначимо, Борис Джонсон з перших днів війни підтримував Україну, чим заслужив всенародну любов українців. Нещодавно він став почесним громадянином Києва.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг планує залишити посаду генерального секретаря НАТО у жовтні.

Рішення про те, хто стане наступником Столтенберга, ще не прийнято, але, за інформацією Welt, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великобританії Бен Воллес є одними з головних кандидатів на цю посаду.