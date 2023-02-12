У НАТО хотіли залишити Столтенберга ще на один термін, але він відмовляється – ЗМІ

Країни-члени Організації Північноатлантичного договору прагнули залишити Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Однак він вирішив, що, як і планувалося, завершить каденцію у жовтні.

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Про це 12 лютого повідомило видання Reuters.

Напередодні видання Welt am Sonntag із посиланням на джерела повідомляло, що в НАТО хотіли б залишити Столтенберга, оскільки "альянс прагне зберегти стабільність під час війни в Україні".

Згодом речник НАТО Оана Лунгеску заявила, що Столтенберг не має наміру залишатися на посаді ще на один термін.

"Мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга продовжувався тричі, і він пропрацював загалом майже дев’ять років. Повноваження генерального секретаря закінчується в жовтні цього року, і він не має наміру домагатися ще одного продовження", – сказала Лунгеску.

Столтенберг, економіст за освітою, був прем'єр-міністром Норвегії у 2000-2001, а потім знову з 2005 до 2013 року, в 2014-му він став головою НАТО. У 2022 році Столтенбергу продовжили термін його повноважень у НАТО.

Рішення про те, хто стане наступником Столтенберга, ще не прийнято, але, за інформацією Welt, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великобританії Бен Воллес є одними з головних кандидатів на цю посаду.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може отримати посаду генерального секретаря НАТО. Але він сам таку інформацію не підтверджував.