В НАТО призначили наступну зустріч Контактної групи з питань оборони України

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 14 лютого відбудеться дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України.

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Про це інформується в анонсі на сайті альянсу.

Крім того, 14-15 лютого відбудеться засідання Північноатлантичної ради (NAC) на рівні міністрів оборони. Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За день цього, 13 лютого генеральний секретар підготує пресконференцію до зустрічі міністрів.

Нагадаємо, 20 січня, відбулася восьма міжнародна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якій зібралися представники оборонних відомств понад 50 країн світу.

Тоді союзники погодили, яку саме зброю передадуть Україні найближчим часом. Хоча саме на засіданні Німеччина не була готова підтвердити передачу ЗСУ танків, через декілька днів таке рішення прийняли. Також Берлін дозволив реекспорт своїх танків.

Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання.