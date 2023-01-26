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В НАТО назначили следующую встречу Контактной группы по обороне Украины
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14 февраля состоится девятое заседание Контактной группы по обороне Украины.
Об этом сообщается в анонсе на сайте альянса.
Кроме того, 14-15 февраля состоится заседание Североатлантического совета (NAC) на уровне министров обороны. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
За день до этого, 13 февраля генеральный секретарь подготовит пресс-конференцию к встрече министров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 20 января состоялась восьмая международная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", на которой собрались представители оборонных ведомств более 50 стран мира.
Тогда союзники согласовали, какое оружие передадут Украине в ближайшее время. Хотя именно на заседании Германия не была готова подтвердить передачу ВСУ танков, спустя несколько дней такое решение было принято. Также Берлин разрешил реэкспорт своих танков.
Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос.