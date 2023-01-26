Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы бить по складам РФ

Сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью CNN.

По словам представителя военной разведки Украины, оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории РФ, в частности через Крымский полуостров в южные области.

"Сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности", - подчеркнул Скибицкий.

По его словам, дальнобойная артиллерия также нужна для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление.

"Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника", - пояснил представитель ГУР МО Украины.

Ранее Скибицкий заявлял, что новое нападение россиян на Киев с Беларуси маловероятно. Основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.

Напомним, по наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист РФ проводит подготовку к длительной войне.

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором РФ, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.