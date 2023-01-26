Україні необхідні ракети більшої дальності, щоб бити по складам РФ

Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю CNN.

За словами представника воєнної розвідки України, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області.

"Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності", - підкреслив Скібицький.

За його словами, далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення.

"Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника", - пояснив представник ГУР МО України.

Раніше Скібицький заявляв, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний. Основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.

Нагадаємо, за спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист РФ проводить підготовку до довготривалої війни.

За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор РФ, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.