В НАТО хотели оставить Столтенберга еще на один срок, но он отказывается - СМИ

Страны-члены Организации Североатлантического договора стремились покинуть Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Однако он решил, что, как и планировалось, завершит каденцию в октябре.

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Об этом 12 февраля сообщило издание Reuters.

В преддверии издания Welt am Sonntag со ссылкой на источники сообщало, что в НАТО хотели бы покинуть Столтенберга, поскольку "альянс стремится сохранить стабильность во время войны в Украине".

Впоследствии представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг не намерен оставаться на должности еще на один срок.

"Мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга продолжался трижды, и он проработал почти девять лет. Полномочие генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться еще одного продолжения", - сказала Лунгеску.

Столтенберг, экономист по образованию, был премьер-министром Норвегии в 2000-2001, а затем снова с 2005 по 2013 год, в 2014-м он стал главой НАТО. В 2022 году Столтенбергу продлили срок его полномочий в НАТО.

Решение о том, кто станет преемником Столтенберга, еще не принято, но, по информации Welt, премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес являются одними из главных кандидатов на этот пост.

Ранее СМИ также сообщали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО. Но он сам такую информацию не подтверждал.