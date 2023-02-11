Зеленский уверен, что через два года Украина будет в ЕС, а после победы станет членом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление Украины в Европейский Союз через два года, а в НАТО после победы в войне с Россией.

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Об этом Зеленский заявил во время инвестиционного саммита, организованного банком JP Morgan.

Президент убежден, что преодолеть путь к полноправному членству в ЕС Украина сможет гораздо быстрее, чем думают некоторые европейские лидеры.

"Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они в большей степени знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", – отметил Зеленский.

По его мнению, лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО. Президент считает, что со временем Украина присоединится к Североатлантическому союзу.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности является правильным. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия. И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, что недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина хочет вступить в Европейский Союз в течение двух лет.

Близкие союзники Украины в ЕС, такие как Польша и страны Балтии, решительно поддерживают стремление Киева к членству, считая его противостоящей агрессору демократией. Однако многие представители старой гвардии ЕС намного более осторожны, поскольку Украина — глобальная сельскохозяйственная сверхдержава — может ослабить их полномочия и льготы. Украина и Польша с общим населением в 80 миллионов человек могут объединиться, чтобы соперничать с Германией как политическая сила в Европейском совете, и некоторые утверждают, что Киев станет чрезмерным бременем для бюджета ЕС.

Напомним, 23 июня 2022 года Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского союза.