Новый президент Чехии заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО сразу после войны

Новоизбранный президент Чехии, генерал НАТО в отставке, Петр Павел убежден, что Украине следует разрешить присоединиться к Альянсу, "как только закончится война".

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Об этом сообщает BBC.

"Украинская армия будет, пожалуй, опытнейшей армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", - сказал Павел.

Он добавил, что Украина действительно стоит стать членом НАТО. Президент Чехии уточнил, что это станет возможным "как только закончится война". Тогда, по его словам, Украина будет "нравственно и практически готова" к такому шагу.

Павел также поддержал военную помощь Западу для Украины, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" по поводу того, что страны должны направлять.

Президент Чехии подчеркнул, что для него отправка западных истребителей, в частности F-16, "не табу", но не уверен, что они успеют приехать в Украину в сроки, необходимые Киеву.

Павел напомнил, что Чехия одной из первых предоставила Украине значительную военную помощь и отправила Киеву танки и боевые машины пехоты советского производства Т72 и БМП1 в рамках начавшихся еще в марте 2022 года серии поставок тяжелого вооружения.

"Наверное, мало кто мог представить, что западные страны захотят предоставить Украине современные основные боевые танки или дальнобойную артиллерию или зенитные системы", - заявил Павел.

Он подчеркнул, что этого все еще недостаточно, чтобы противостоять значительным ресурсам страны-агрессора РФ, но надеется, что передача техники ускорится, особенно если Россия начнет ожидаемое весеннее наступление.

"У нас нет альтернативы. Если мы оставим Украину без помощи, они, скорее всего, проиграют эту войну. А если проиграют – проигрываем мы все", - подчеркнул президент Чехии.

По его словам, именно поэтому европейские лидеры должны объяснить своему населению смысл помощи Украине.

"Наши города не рушатся российской артиллерией и ракетами. Но наше будущее может быть разрушено, если мы не поддержим Украину в успешном завершении этого конфликта", - заявил Павел.

Отметим, с начала российского вторжения Павел выражал твердую поддержку Украине. Он был генералом армии ВС Чешской Республики, в 2014 году был назначен на должность председателя Военного комитета НАТО. Он был первым представителем восточноевропейского государства в этой должности.

Напомним, Чехия в ближайшее время передаст Украине модернизированные танки Т-72.

Кроме того, Чехия на государственном уровне разработала и утвердила План помощи Украине, предусматривающий ежегодное направление Киеву более 20 млн евро в течение 2023-2025 годов.