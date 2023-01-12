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Общество
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Чехия на год продлила временную защиту для украинцев

Чехия на год продлила временную защиту для украинцев

Правительство Чехии приняло решение продлить режим временной защиты для украинцев еще на один год — до марта 2024 года.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

Поправку о продолжении действия режима временной защиты поддержали 57 из 62 присутствующих членов Сената.

Новые изменения вступят в силу после подписания президентом.

Для продления временной защиты украинцам необходимо до конца марта зарегистрироваться и получить соответствующую визовую наклейку в МВД.

При этом если беженец из Украины не зарегистрируется и не получит визовую наклейку, то временная защита закончится.

Кроме этого в Чехии упростили процедуру зачисления украинских детей в учреждения дошкольного образования и школы на следующий учебный год.

Известно, что в Чехии находится около 300 тысяч украинских беженцев.

Напомним, правительство Польши, в которую выехало едва ли не наибольшее количество беженцев, будет постепенно ограничивать помощь для украинцев. Варшава также планирует устранить "патологии" в системе выплаты средств бежавшим от войны украинцам.

Автор:
Светлана Манько