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Чехия на год продлила временную защиту для украинцев
Правительство Чехии приняло решение продлить режим временной защиты для украинцев еще на один год — до марта 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Поправку о продолжении действия режима временной защиты поддержали 57 из 62 присутствующих членов Сената.
Новые изменения вступят в силу после подписания президентом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для продления временной защиты украинцам необходимо до конца марта зарегистрироваться и получить соответствующую визовую наклейку в МВД.
При этом если беженец из Украины не зарегистрируется и не получит визовую наклейку, то временная защита закончится.
Кроме этого в Чехии упростили процедуру зачисления украинских детей в учреждения дошкольного образования и школы на следующий учебный год.
Известно, что в Чехии находится около 300 тысяч украинских беженцев.
Напомним, правительство Польши, в которую выехало едва ли не наибольшее количество беженцев, будет постепенно ограничивать помощь для украинцев. Варшава также планирует устранить "патологии" в системе выплаты средств бежавшим от войны украинцам.