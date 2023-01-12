Чехія на рік продовжила тимчасовий захист для українців

Уряд Чехії ухвалив рішення продовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік — до березня 2024 року.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що поправку про продовження дії режиму тимчасового захисту підтримали 57 із 62 присутніх членів Сенату.

Нові зміни набудуть чинності після підписання президентом.

Для продовження тимчасового захисту українцям необхідно до кінця березня зареєструватися та отримати відповідну візову наліпку в МВС.

При цьому, якщо біженець з України не зареєструється та не отримає візову наліпку, то тимчасовий захист закінчиться.

Окрім цього у Чехії спростили процедуру зарахування українських дітей до закладів дошкільної освіти та шкіл на наступний навчальний рік.

Відомо, що наразі в Чехії перебуває близько 300 тисяч українських біженців.

Нагадаємо, уряд Польщі, до якої виїхала чи не найбільша кількість біженців, поступово обмежуватиме допомогу для українців. Варшава також планує усунути "патології" в системі виплати коштів українцям, які тікали від війни.