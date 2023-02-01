Новий президент Чехії заявив, що Україна заслуговує членства в НАТО одразу після війни

Новообраний президент Чехії, генерал НАТО у відставці, Петр Павел переконаний, що Україні слід дозволити приєднатися до Альянсу, "щойно закінчиться війна".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє ВВС.

"Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн", - сказав Павел.

Він додав, що Україна дійсно заслуговує стати членом НАТО. Президент Чехії уточнив, що це стане можливим, "як тільки закінчиться війна". Тоді, за його словами, Україна буде "морально і практично готова" до такого кроку.

Павел також підтримав військову допомогу Заходу для України, заявивши, що не повинно бути "майже жодних обмежень" щодо того, що країни мають надсилати.

Президент Чехії підкреслив, що для нього відправка західних винищувачів, зокрема F-16, "не табу", але він не впевнений, що вони встигнуть приїхати до України в терміни, необхідні Києву.

Павел нагадав, що Чехія однією з перших надала Україні значну військову допомогу і відправила Києву танки та бойові машини піхоти радянського виробництва Т72 і БМП1 у рамках серії поставок важкого озброєння, які почалися ще в березні 2022 року.

"Напевно, мало хто міг собі уявити, що західні країни захочуть надати Україні сучасні основні бойові танки або далекобійну артилерію чи зенітні системи", - заявив Павел.

Він наголосив, що цього все ще недостатньо, щоб протистояти значним ресурсам країни-агресора РФ, але сподівється, що передача техніки пришвидшиться, особливо якщо Росія почне очікуваний весняний наступ.

"У нас немає альтернативи. Якщо ми залишимо Україну без допомоги, вони, швидше за все, програють цю війну. А якщо програють – програємо ми всі", - підкреслив президент Чехії.

За його словами, саме тому європейські лідери мають пояснити своєму населенню, сенс допомоги Україні.

"Наші міста не руйнуються російською артилерією та ракетами. Але наше майбутнє може бути зруйноване, якщо ми не підтримаємо Україну в успішному завершенні цього конфлікту", - зазначив Павел.

Зазначимо, з початку російського вторгнення Павел висловлював непохитну підтримку Україні. Він був генералом армії ЗС Чеської Республіки, у 2014 році його призначали на посаду голови Військового комітету НАТО. Він був першим представником східноєвропейської держави на цій посаді.

Нагадаємо, Чехія найближчим часом передасть Україні модернізовані танки Т-72.

Крім того, Чехія на державному рівні розробила та затвердила План допомоги Україні, який передбачає щорічне направлення Києву понад 20 млн євро протягом 2023-2025 років.