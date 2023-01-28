У Чехії обрали нового президента

На виборах президента Чехії перемагає генерал НАТО у відставці Петр Павел. Після обробки 98,23% бюлетенів він набрав 57,98% голосів виборців. Про це свідчать дані Чеської статистичної служби.

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Павел здобуває перемогу в президентських перегонах у другому турі. Його конкурент, експрем'єр-міністр, мільярдер Андрій Бабіш отримав 42,01% голосів.

Зауважимо, що під час агітаційної компанії Павел обіцяв посилити підтримку Україні у всіх напрямках. Водночас другий кандидат, який програв, заявляв, що "допомога Україні надто дорого обходиться Чехії". Павел має змінити Мілоша Земана на посаді президента країни 8 березня.

Що відомо про нового президента Чехії Петра Павела

З початку російського вторгнення Павел висловлював непохитну підтримку Україні. Він був генералом армії ЗС Чеської Республіки, у 2014 році його призначали на посаду голови Військового комітету НАТО. Він був першим представником східноєвропейської держави на цій посаді.

Зауважимо, що виконавча влада у Чехії переважно належить уряду, але президент також має свій вплив. Під час президентських перегонів Павел заявляв, що Росія повинна програти у війні проти України. На його думку, ЗСУ повернуть контроль над територією, яка була втрачена після 24 лютого. Лише після цього можна буде вирішувати питання переговорів, впевнений Павел.

"Всі ми хочемо, щоб Росія зазнала поразки в Україні, щоб була відновлена її територіальна цілісність у початкових межах, щоб Росія компенсувала збитки, а військові злочинці постали перед судом. Питання, що з цього можна досягти. Думаю, успіхом буде відновлення територіальної цілісності України мінімум на стан перед 24 лютого 2022 року", - заявляв він у одному з інтерв'ю.