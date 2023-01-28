В Чехии избрали нового президента

На выборах президента Чехии побеждает генерал НАТО в отставке Петр Павел. После обработки 98,23% бюллетеней он набрал 57,98% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Чешской статистической службы.

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Павел одерживает победу в президентской гонке во втором туре. Его конкурент, экс-премьер-министр, миллиардер Андрей Бабиш получил 42,01% голосов.

Заметим, что во время агитационной кампании Павел обещал усилить поддержку Украины по всем направлениям. В то же время второй (проигравший) кандидат заявлял, что "помощь Украине слишком дорого обходится Чехии". Павел должен сменить Милоша Земана в должности президента страны 8 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил его в Twitter: "Искренне поздравляю Петра Павела с убедительной победой на выборах Президента Чешской Республики. Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии. Буду рад тесному личному сотрудничеству на благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы".

Что известно о новом президенте Чехии Петре Павеле

С начала российского вторжения Павел выражал твердую поддержку Украине. Он был генералом армии ВС Чешской Республики, в 2014 году был назначен на должность председателя Военного комитета НАТО. Он был первым представителем восточноевропейского государства в этой должности.

Заметим, что исполнительная власть в Чехии преимущественно принадлежит правительству, но у президента также есть свое влияние. Во время президентской гонки Павел заявлял, что Россия должна проиграть в войне против Украины. По его мнению, ВСУ вернут контроль над территорией, которая была потеряна после 24 февраля. Только после этого можно будет решать вопросы переговоров, уверен Павел.

"Все мы хотим, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, чтобы была восстановлена ее территориальная целостность в начальных пределах, чтобы Россия компенсировала ущерб, а военные преступники предстали перед судом. Вопрос, что с этого можно достичь. Думаю, успехом будет восстановление территориальной целостности Украины минимум на состояние до 24 февраля 2022 года", - заявлял он в одном из интервью.