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Зеленський впевнений, що за два роки Україна буде в ЄС, а після перемоги стане членом НАТО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на вступ України до Європейського Союзу за два роки, а до НАТО - після перемоги у війні з Росією.
Про це Зеленський заявив під час інвестиційного саміту, організованого банком JP Morgan.
Президент переконаний, що подолати шлях до повноправного членства в ЄС Україна зможе набагато швидше, ніж думають деякі європейські лідери.
“Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки”, – зазначив Зеленський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На його думку, найкращою гарантією безпеки для України буде членство в НАТО. Президент вважає, що з часом Україна приєднається до Альянсу.
“Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія… І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО”, – підкреслив Зеленський.
Зазначимо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче вступити до Європейського Союзу упродовж двох років.
Близькі союзники України в ЄС, такі як Польща та країни Балтії, рішуче підтримують прагнення Києва до членства, вважаючи його демократією, що протистоїть агресору. Однак багато представників старої гвардії ЄС набагато обережніші, оскільки Україна — глобальна сільськогосподарська наддержава — може послабити їхні власні повноваження та пільги. Україна та Польща із загальним населенням у 80 мільйонів людей можуть об'єднатися, щоб змагатися з Німеччиною як політична сила в Європейській раді, і деякі стверджують, що Київ стане надмірним тягарем для бюджету ЄС.
Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського союзу.