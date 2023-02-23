Борис Джонсон ответил, хотел ли бы он стать генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что был бы не против стать новым генеральным секретарем НАТО.

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Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"НАТО когда? Отличная мысль, очень удачная. Я хочу сказать, уважаемые друзья, что есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, на этот раз мне повезет... Я себя, конечно, рассматриваю как кандидата", - отметил он.

Джонсон подчеркнул, что это "очень хорошая" и важная должность и добавил, что НАТО сейчас "силен, как никогда".

"И мы видим совершенно ясно, что украинское членство - это перспектива. Это должно произойти, это очевидно. Путин развенчал все аргументы против вступления Украины в НАТО. Теперь их нет", – сказал он.

Бывший премьер добавил, что будет поддерживать Украину до окончательной победы над РФ независимо от того, какую должность будет занимать.

Отметим, что Борис Джонсон с первых дней войны поддерживал Украину, чем заслужил всенародную любовь украинцев. Недавно он стал почётным гражданином Киева.



Напомним, Йенс Столтенберг планирует покинуть пост генерального секретаря НАТО в октябре.

Решение о том, кто станет преемником Столтенберга, еще не принято, но, по информации Welt, премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес являются одними из главных кандидатов на этот пост.