Джонсон заявил, что Путин угрожал ему ракетным ударом перед вторжением в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом перед вторжением РФ в Украину.

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Об этом пишет BBC.

По телефону Джонсон предупреждал Путина, что вторжение в Украину приведет к санкциям Запада и увеличит количество войск НАТО на границах РФ. Он также пытался сдержать военные действия России, сказав Путину, что Украина не присоединится к НАТО "в обозримом будущем".

"Однажды он угрожал мне и сказал: "Борис, я не хочу сделать тебе больно, но с ракетой это займет только минуту", или что-то подобное… Но я считаю, что судя по его очень спокойному тону, отстраненности, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры", - сказал Джонсон.

Отмечается, что через девять дней, 11 февраля, министр обороны Великобритании Бен Уоллес прилетел в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В Москве Уоллеса заверили, что РФ не вторгнется в Украину. По словам британского министра, "достаточно ужасная, но прямая ложь" подтвердила его мнение, что Россия все-таки вторгнется.

Когда 24 февраля 2022 года российские танки пересекли украинскую границу, Джонсону позвонил по телефону президент Украины Владимир Зеленский.

"Зеленский (был, - ред.) очень, очень спокоен. Но, сказал он мне, ты знаешь, что они атакуют повсюду", - сообщил экс-премьер.

Джонсон предложил помочь перевезти Зеленского в безопасное место, но он отказался.

Отметим, что Борис Джонсон с первых дней войны поддерживал Украину, чем заслужил всенародную любовь украинцев. Недавно он стал почётным гражданином Киева.

В настоящее время Джонсон возглавляет британскую инициативу "Консерваторы-друзья Украины".