Джонсон заявив, що Путін погрожував йому ракетним ударом перед вторгнення в Україну

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом перед вторгненням РФ в Україну.

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Про це пише ВВС.

Джонсон по телефону попереджав Путіна, що вторгнення в Україну призведе до санкцій Заходу та збільшить кількість військ НАТО на кордонах РФ. Він також намагався стримати військові дії Росії, сказавши Путіну, що Україна не приєднається до НАТО "в осяжному майбутньому".

"Одного разу він погрожував мені та сказав: "Борисе, я не хочу зробити тобі боляче, але з ракетою це займе лише хвилину", або щось подібне… Але я вважаю, що судячи з його дуже спокійного тону, відстороненості, він просто підігрував моїм спробам змусити його вести переговори", — сказав Джонсон.

Зазначається, що через девʼять днів, 11 лютого, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прилетів до Москви, щоб зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. У Москві Воллеса запевнили, що РФ не вторгнеться в Україну. За словами британського міністра, "досить жахлива, але пряма брехня" підтвердила його думку, що Росія все ж таки вторгнеться.

Коли 24 лютого 2022 року російські танки перетнули український кордон, Джонсону зателефонував президент України Володимир Зеленський.

"Зеленський (був,- ред.) дуже, дуже спокійний. Але, сказав він мені, ти знаєш, що вони атакують всюди", - повідомив експрем'єр.

Джонсон запропонував допомогти перевезти Зеленського в безпечне місце, але той відмовився.

Зазначимо, Борис Джонсон з перших днів війни підтримував Україну, чим заслужив всенародну любов українців. Нещодавно він став почесним громадянином Києва.

Наразі Джонсон очолює британську ініціативу "Консерватори-друзі України".