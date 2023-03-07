Урсула фон дер Ляєн може поборотися за пост генсека НАТО, - ЗМІ

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може претендувати на пост генерального секретаря НАТО. Такий кар'єрний поворот можливий, якщо її не переоберуть до Єврокомісії.

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Про ймовірні ротації у світовій політиці повідомляє італійська газета La Republica.

За даними видання, фон дер Ляєн розпочала підготовку до такого кроку кілька тижнів тому.

7 березня голова Єврокомісії вирушила в Оттаву. La Republica пише, що поїздка до Канади може бути частиною ймовірної кампаніїї з висунення на пост генсека НАТО.

За даними видання, 10 березня фон дер Ляєн планує зустріч із президентом США Джо Байденом. La Repubblica зазначає, що глава Білого дому дав зрозуміти, що настав час для першої жінки, яка стане генсеком НАТО. На його думку, фон дер Ляєн має для цього відповідні якості.

На літньому саміті НАТО у Вільнюсі члени альянсу намагатимуться продовжити повноваження Єнса Столтенберга, термін яких закінчується восени, ще на рік, - пише газета.

Урсула фон дер Ляєн вступила на посаду голови Єврокомісії у грудні 2019 року. Тож, термін її повноважень спливає у 2024 році.

Нагадаємо, у лютому в іноземних ЗМІ з'явилася інформація, що країни-члени НАТО хочуть залишити Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Альянсу. Однак він нібито вирішив, що, як і планувалося, завершить каденцію у жовтні.