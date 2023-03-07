Урсула фон дер Ляйен может побороться за пост генсека НАТО, - СМИ

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генерального секретаря НАТО. Такой карьерный поворот возможен, если ее не переизберут в Еврокомиссию.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

О вероятных ротациях в мировой политике сообщает итальянская газета La Republica.

По данным издания, фон дер Ляйен начала подготовку к такому шагу несколько недель назад.

7 марта глава Еврокомиссии отправилась в Оттаву. La Republica пишет, что поездка в Канаду может быть частью предполагаемой кампании по выдвижению на пост генсека НАТО.

По данным издания, 10 марта фон дер Ляен планирует встречу с президентом США Джо Байденом.

На летнем саммите НАТО в Вильнюсе члены альянса постараются продлить полномочия Йенса Столтенберга, срок которых истекает осенью, еще на год, - пишет La Republica.

Урсула фон дер Ляйен вступила в должность главы Еврокомиссии в декабре 2019 года. Таким образом, срок ее полномочий истекает в 2024 году.

Напомним, в феврале в иностранных СМИ появилась информация, что страны-члены НАТО хотят оставить Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря Альянса. Однако он якобы решил, что, как и планировалось, завершит каденцию в октябре.