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Урсула фон дер Ляйен может побороться за пост генсека НАТО, - СМИ
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генерального секретаря НАТО. Такой карьерный поворот возможен, если ее не переизберут в Еврокомиссию.
О вероятных ротациях в мировой политике сообщает итальянская газета La Republica.
По данным издания, фон дер Ляйен начала подготовку к такому шагу несколько недель назад.
7 марта глава Еврокомиссии отправилась в Оттаву. La Republica пишет, что поездка в Канаду может быть частью предполагаемой кампании по выдвижению на пост генсека НАТО.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным издания, 10 марта фон дер Ляен планирует встречу с президентом США Джо Байденом.
На летнем саммите НАТО в Вильнюсе члены альянса постараются продлить полномочия Йенса Столтенберга, срок которых истекает осенью, еще на год, - пишет La Republica.
Урсула фон дер Ляйен вступила в должность главы Еврокомиссии в декабре 2019 года. Таким образом, срок ее полномочий истекает в 2024 году.
Напомним, в феврале в иностранных СМИ появилась информация, что страны-члены НАТО хотят оставить Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря Альянса. Однако он якобы решил, что, как и планировалось, завершит каденцию в октябре.