В Украину прибыли президент Европарламента и президент Еврокомиссии (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

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Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом. В частности, 1 марта прошлого года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

Кроме того, в Украину прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Это уже второй визит после полномасштабного вторжения России.

"Я очень рада быть в Украине – во второй раз для меня с начала войны. В течение этого года мы все увидели беспрецедентную храбрость и сопротивление очень мужественных людей", - сказала она во время общения с журналистами, ее цитирует "Укринформ".

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уже провела встречи со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и генеральным прокурором Андреем Костиным. Также у нее запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 марта вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом прибыли во Львов.