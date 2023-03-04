В Україну прибули президент Європарламенту та президент Єврокомісії (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою.

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Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом.Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

Крім того, в Україну прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Це вже другий візит після повномасштабного вторгнення Росії.

"Я надзвичайно рада бути в Україні – вдруге для мене від початку війни. Протягом цього року ми усі побачили безпрецедентну хоробрість та опір дуже мужніх людей", - сказала вона під час спілкування з журналістами, її цитує "Укрінформ".

Крім того, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що вже провела зустрічі зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком та генеральним прокурором Андрієм Костіним. Також у неї запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 3 березня разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом прибули до Львову.