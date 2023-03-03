Зеленський у Львові зустрівся з президентом Латвії

Президент України Володимир Зеленський 3 березня разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом прибули до Львову.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що у Львові Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте вшанували пам’ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни.

Крім того, президент України відвідав у львівському госпіталі поранених військовослужбовців, вручив їм нагороди і висловив шану за сміливість та справжню любов до своєї держави.

Зеленський прибув до Львова, щоб разом з президентом Латвії взяти участь у конференції United for Justice — «Об’єднані заради справедливості».

На ній будуть обговорювати правові аспекти створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, а також механізму компенсації завданої шкоди через напад Росії на Україну.