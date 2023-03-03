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Зеленский во Львове встретился с президентом Латвии

Зеленский во Львове встретился с президентом Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский 3 марта вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом прибыли во Львов.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во Львове Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и его женой Андрей Левите почтили память украинских воинов, павших во время российско-украинской войны.

Кроме того, президент Украины посетил во львовском госпитале раненых военнослужащих, вручил им награды и выразил уважение за смелость и любовь к своему государству.

Зеленский прибыл во Львов, чтобы вместе с президентом Латвии принять участие в конференции United for Justice — Объединенные ради справедливости.

На ней будут обсуждать правовые аспекты создания Специального трибунала за преступление агрессии, а также механизма компенсации причиненного ущерба из-за нападения России на Украину.

Автор:
Светлана Манько