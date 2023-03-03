- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский во Львове встретился с президентом Латвии
Президент Украины Владимир Зеленский 3 марта вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом прибыли во Львов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что во Львове Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и его женой Андрей Левите почтили память украинских воинов, павших во время российско-украинской войны.
Кроме того, президент Украины посетил во львовском госпитале раненых военнослужащих, вручил им награды и выразил уважение за смелость и любовь к своему государству.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Зеленский прибыл во Львов, чтобы вместе с президентом Латвии принять участие в конференции United for Justice — Объединенные ради справедливости.
На ней будут обсуждать правовые аспекты создания Специального трибунала за преступление агрессии, а также механизма компенсации причиненного ущерба из-за нападения России на Украину.