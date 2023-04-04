Увеличение финансирования от НАТО. Альянс пытается уменьшить раздражение Украины по поводу переговоров о вступлении, – FT

Страны-члены НАТО пытаются договориться об увеличении финансирования Украины, чтобы смягчить раздражение в Киеве по поводу отсутствия сроков вступления страны в Альянс. Об этом сообщает Financial Times.

Четверо дипломатов рассказали, что удвоение поддержки Украины с 250 до 500 млн евро в год будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля.

"Эти финансовые обещания направлены на то, чтобы смягчить раздражение в Киеве по поводу широкого нежелания в Альянсе обсуждать конкретные сроки вступления страны в НАТО", – пишет FT.

Кроме того, министры планируют обсудить, как расширить работу по повышению оперативной совместимости между украинской армией и силами НАТО, улучшению стандартов и практики ВСУ, ускорению перехода военных от советских к современным технологиям Альянса, а также углублению политических связей между ним и Киевом.

Украина подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, но Альянс не сделал никаких официальных ответных шагов.

"На столе лежит эта заявка, а мы ее просто игнорируем. Хорошо, возможно, членство сейчас не является вариантом. Но мы можем предпринять конкретные действия [...], чтобы показать, что верим в это в долгосрочной перспективе", – сказал один из собеседников издания.

Журналисты отмечают, что в тот момент, когда некоторые члены НАТО блокируют попытки восточных стран Альянса поддержать заявку Украины на членство, и произошел толчок к расширению фонда помощи. После начала полномасштабной агрессии РФ его привлекали для предоставления Украине продовольствия, топлива, оборудования для борьбы с беспилотниками и т.п.

"Мы не сможем в ближайшее время предложить им членство. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной. Однако у нас есть большой дефицит финансирования для этого… и нам нужно вложить в это значительные средства", – сказал второй дипломат НАТО.

Тем временем украинские чиновники все больше раздражаются отсутствием риторики со стороны НАТО по поводу их амбиций. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига отметил, что на саммите НАТО в июле Украина хочет добиться определенных результатов и гарантий, а не только декларации о политике открытых дверей. А президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам НАТО, что примет участие в саммите, только если будут предложены ощутимые выгоды.

"Министры иностранных дел обсудят возможные варианты вступления в дополнение к пакету финансовой помощи для Украины", – добавило Financial Times.

Напомним, Bloomberg писало, что к выделению для Украины по 500 млн евро в год призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Отмечалось, что эта поддержка не является летальной, однако может помочь союзникам поддерживать поставки современного оружия во время войны.