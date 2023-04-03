Первое с 2017 года заседание комиссии Украина-НАТО: Кулеба примет участие в мероприятии, которое блокировала Венгрия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля совершит рабочий визит в Брюссель для участия в официальном заседании Комиссии Украина - НАТО. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

В ходе визита глава МИД Украины также проведет отдельные двусторонние встречи с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефом Боррелем, комиссаршей ЕС по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Марией Габриэль, а также министрами иностранных дел стран-партнеров.

Глава украинской дипломатии проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле. Дмитрий Кулеба также подробно обсудит шаги по усилению обороноспособности Украины, в том числе новые поставки вооружения и производство боеприпасов, усиление санкционного давления на Россию, создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и гуманитарную помощь”, - написал Олег Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что это будет первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года.

Напомним, с 2017 года Венгрия неоднократно блокировала проведение заседания Комиссии Украины по НАТО на министерском уровне, таким образом выражая претензии по поводу языковой статьи украинского закона об образовании.

28 сентября 2017 вступил в действие Закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая венгерский, будут изучаться только до пятого класса, а уже с 2020 года образование в Украине станет полностью украиноязычным. Документ вызвал резкую критику Венгрии.

В марте 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России по энергетическим вопросам Александром Новаком подтвердил, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против ядерной энергетики России.

Политики также договорились о постройке новых блоков АЭС "Пакс". Ядерные мощности необходимы Венгрии и имеют важное значение для безопасности энергоснабжения страны, поэтому правительство и дальше будет предотвращать любые санкции против ядерного сектора РФ.