Перше з 2017 року засідання комісії Україна-НАТО: Кулеба візьме участь у заході, який блокувала Угорщина

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 квітня здійснить робочий візит до Брюсселя для участі в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Під час візиту глава МЗС України також проведе окремі двосторонні зустрічі із Генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, Верховним представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозефом Боррелем, комісаркою ЄС з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марією Габріель, а також міністрами закордонних справ країн-партнерів.

“Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні. Дмитро Кулеба також детально обговорить кроки задля посилення обороноздатності України, зокрема нове постачання озброєння та виробництво боєприпасів, посилення санкційного тиску на Росію, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та гуманітарну допомогу”, - написав Олег Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що це буде перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року.

Нагадаємо, з 2017 року Угорщина неодноразово блокувала проведення засідання Комісії України з НАТО на міністерському рівні, таким чином висловлюючи претензії щодо мовної статті українського закону про освіту.

28 вересня 2017 року вступив в дію Закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу у навчальних закладах є лише державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться лише до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною. Документ викликав різку критику Угорщини.

У березні 2023 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після телефонної розмови з віцепрем’єром Росії з енергетичних питань Александром Новаком, підтвердив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти ядерної енергетики Росії.

Політики також домовилися про будівництво нових блоків АЕС "Пакс". Ядерні потужності необхідні Угорщині і мають важливе значення для безпеки енергопостачання країни, тому уряд і надалі запобігатиме будь-яким санкціям проти ядерного сектору РФ.