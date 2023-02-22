Глава МЗС Словаччини послав Орбана у напрямку російського воєнного корабля: в Угорщині відповіли

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер розкритикував одіозного прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він назвав його "карпатським колаборантом" Росії, а потім послав його та інших "колаборантів" на три відомі букви.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це Качер написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр заявив, що вторгнення Росії в Україну є "жахом у прямому ефірі".

Він наголосив, що військова допомога Україні є морально правильною, оскільки росіяни вторглися в країну і вбивають українців.

Дипломат підкреслив, що Євросоюз єдиний у допомозі Києву – лише Угорщина тримається осторонь. Качер також розкритикував позицію прем'єр-міністра Угорщини про те, що "це не наша війна".

"На вихідних їхній карпатський пророк заявив про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи", – написав глава МЗС Словаччини.

Він додав, що лише в одному згоден з "цими карпатськими колаборантами російських агресорів":

"Постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія. Спочатку вона постачала їм "зелених чоловічків". Вони не були росіянами, а якщо і були, то лише у відпустці в Україні. Вони відкрито нападають і постачають зброю в Україну вже рік. Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", – зазначив Качер.

Міністр також розкритикував позицію експрем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, за словами Качера, хоче "путінського миру, як Орбан".

"Орбан робить в Угорщині те саме, що ми робили б у Словаччині, якби в уряді була партія Роберта Фіцо", – зазначив Качер.

Він закликав усіх прихильників Росії переїжджати до Москви, “де вони будуть гнити у в’язниці або ГУЛАГу”.

Дипломат зауважив, що Словаччина є частиною розвиненого світу, тому він "не хоче, щоб ми "робили як Орбан".

"Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є лише одне послання: Йдіть на*уй! – написав міністр.

У свою чергу, очільник парламентського комітету з закордонних справ Угорщини й співзасновник партії влади "Фідес" Жолт Немет заявив про психічні проблеми міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, пише видання Új Szó.

"Я добре знаю пана Качера, адже він був послом у Будапешті й я кілька разів зустрічався з ним. Мушу сказати, що дуже занепокоєний його психічним здоров’ям. І порадив би йому вкрай терміново завітати до психіатра", – заявив Намет

Він додав, що уряд Угорщини викликав посла Словаччини в Будапешті для пояснень.

Нагадаємо, Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС , а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно заявляє,що санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом, мають бути скасовані.

Раніше мер Будапешта Гергель Корачонь заявив, що уряд Віктора Орбана ставить країну на бік тих, хто програв, і шкодить економіці Угорщини.