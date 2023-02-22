Глава МИД Словакии послал Орбана в направлении российского военного корабля: в Венгрии ответили

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер подверг критике одиозного премьера Венгрии Виктора Орбана. Он назвал его "карпатским коллаборантом" России, а затем послал его и других "коллаборантов" на три известные буквы.

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Об этом Качер написал на своей странице в Facebook.

Министр заявил, что вторжение России в Украину является "ужасом в прямом эфире".

Он подчеркнул, что военная помощь Украине морально правильна, поскольку россияне вторглись в страну и убивают украинцев.

Дипломат подчеркнул, что ЕС помогает Киеву – только Венгрия держится в стороне. Качер также подверг критике позицию премьер-министра Венгрии о том, что "это не наша война".

"На выходных их карпатский пророк заявил о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как ни по-христиански", – написал глава МИД Словакии.

Он добавил, что только в одном согласен с "этими карпатскими коллаборантами российских агрессоров":

"Снабжение оружия в Украину затягивает конфликт и откладывает мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия. Сначала она поставляла им "зеленых человечков". Они не были россиянами, а если и были, то только в отпуске в Украине. Они открыто нападают и поставляют" оружие в Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и уедут домой, в то же время другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто", - отметил Качер.

Министр также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан".

"Орбан делает в Венгрии то же, что мы делали бы в Словакии, будь в правительстве партия Роберта Фицо", - отметил Качер.

Он призвал всех сторонников России переезжать в Москву, "где они будут гнить в тюрьме или ГУЛАГе".

Дипломат отметил, что Словакия является частью развитого мира, поэтому он "не хочет, чтобы мы поступали как Орбан".

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: Идите на*уй! – написал министр.

В свою очередь, глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии и соучредитель партии власти "Фидес" Жолт Немет заявил о психических проблемах министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, пишет издание Új Szó .

"Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему крайне срочно посетить психиатра", - заявил Палатка

Он добавил, что правительство Венгрии вызвало посла Словакии в Будапеште для объяснений.

Напомним, Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно заявляет, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены.

Ранее мэр Будапешта Гергель Корачонь заявил, что правительство Виктора Орбана ставит страну на сторону проигравших и вредит экономике Венгрии.