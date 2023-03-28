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Сійярто заявив, що Угорщина блокуватиме "ядерні санкції" ЄС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після телефонної розмови з віцепрем’єром Росії з енергетичних питань Александром Новаком, підтвердив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти ядерної енергетики Росії.
Сіярто написав, що контракти на постачання з РФ нафти і природного газу наразі залишаються в силі і транзин енергоносіїв залишатиметься безперебійним.
Політики також домовилися про будівництво нових блоків АЕС "Пакс". Ядерні потужності необхідні Угорщині і мають важливе значення для безпеки енергопостачання країни, тому уряд і надалі запобігатиме будь-яким санкціям проти ядерного сектору РФ.
Водночас Сійярто повідомив Новаку про переговори Угорщини із французьким державним виробником ядерних реакторів Framatome, який, як повідомляли раніше ЗМІ, може потенційно витіснити Росію з проєкту добудови АЕС "Пакш".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ядерний регулятор Угорщини надав російській компанії "Росатом" ліцензію на будівництво двох нових реакторів на атомній електростанції "Пакш". Рішення прийняли відповідно до угоди, підписаної в 2014 році між Будапештом і Москвою.
Вперше Будапешт заявив, що буде ветувати будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються атомної енергетики, ще 27 січня.