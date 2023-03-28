Сійярто заявив, що Угорщина блокуватиме "ядерні санкції" ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після телефонної розмови з віцепрем’єром Росії з енергетичних питань Александром Новаком, підтвердив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти ядерної енергетики Росії.

Сіярто написав, що контракти на постачання з РФ нафти і природного газу наразі залишаються в силі і транзин енергоносіїв залишатиметься безперебійним.

Політики також домовилися про будівництво нових блоків АЕС "Пакс". Ядерні потужності необхідні Угорщині і мають важливе значення для безпеки енергопостачання країни, тому уряд і надалі запобігатиме будь-яким санкціям проти ядерного сектору РФ.

Водночас Сійярто повідомив Новаку про переговори Угорщини із французьким державним виробником ядерних реакторів Framatome, який, як повідомляли раніше ЗМІ, може потенційно витіснити Росію з проєкту добудови АЕС "Пакш".

Ядерний регулятор Угорщини надав російській компанії "Росатом" ліцензію на будівництво двох нових реакторів на атомній електростанції "Пакш". Рішення прийняли відповідно до угоди, підписаної в 2014 році між Будапештом і Москвою.

Вперше Будапешт заявив, що буде ветувати будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються атомної енергетики, ще 27 січня.