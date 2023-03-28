Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать "ядерные санкции" ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России по энергетическим вопросам Александром Новаком подтвердил, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против ядерной энергетики России.

Сиярто написал, что контракты на поставки из РФ нефти и природного газа остаются в силе и транзин энергоносителей будет оставаться бесперебойным.

Политики также договорились о постройке новых блоков АЭС "Пакс". Ядерные мощности необходимы Венгрии и имеют важное значение для безопасности энергоснабжения страны, поэтому правительство и дальше будет предотвращать любые санкции против ядерного сектора РФ.

В то же время, Сийярто сообщил Новаку о переговорах Венгрии с французским государственным производителем ядерных реакторов Framatome, который, как сообщали ранее СМИ, может потенциально вытеснить Россию из проекта достройки АЭС "Пакш".

Ядерный регулятор Венгрии предоставил российской компании "Росатом" лицензию на строительство двух новых реакторов на атомной электростанции "Пакш". Решение было принято в соответствии с соглашением, подписанным в 2014 году между Будапештом и Москвой.

Впервые Будапешт заявил, что будет ветировать какие-либо санкции Европейского Союза против России, касающиеся атомной энергетики, еще 27 января.