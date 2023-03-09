Санкции против "Росатома": СМИ назвали страны, которые блокируют ограничения

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции Евросоюза против российской атомной энергетики, в частности, против компании "Росатом". Украина призывает распространить ограничения на этот сектор.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает польское агентство РАР.

"Самым крупным сторонником сотрудничества с "Росатомом" в ядерной энергетике является Франция. Самые громкие - венгры, которые, когда речь идет о санкциях против "Росатома", ссылаются на национальную безопасность. Болгария также выражает обеспокоенность по поводу надежности поставок", - сообщил агентству один из источников. ЕС.

Ранее Франция сообщала, что многие ее АЭС используют российское топливо. В Венгрии "Росатом" строит два новых энергоблока АЭС "Пакш".

До Брюсселя доходит информация, что "Росатом" почувствовал свою защищенность из-за того, что его не включили ни в один из 10 санкционных пакетов. Компания начала расширять свою деятельность на сферы, напрямую не связанные с атомной энергетикой.

Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садош заявил, что Варшава настаивает на санкциях против атомной энергетики России.

"Это один из польских постулатов. Мы работаем над этим в тесном сотрудничестве с украинской стороной. Мы также замечаем, что "Росатом" начинает использовать своеобразный иммунитет, расширяя деятельность на другие сферы", - сказал он.

Агентство РАР пишет, что введение санкций против российской атомной энергетики было одним из условий поддержки Польшей 10-го пакета антироссийских ограничений.

Напомним, страны Европейского Союза в последние минуты 24 февраля согласовали очередной, 10-й, пакет санкций против России. Новые санкции включают в себя усиление экспортных ограничений в отношении товаров двойного назначения, а также меры против организаций, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду или доставляющих беспилотники, которые использует Россия.