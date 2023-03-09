Санкції проти "Росатому": ЗМІ назвали країни, які блокують обмеження

Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти російської атомної енергетики, зокрема проти компанії "Росатом". Україна закликає поширити обмеження на цей сектор.

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Про це з посиланням на власні джерела повідомляє польська агенція РАР.

"Найбільшим прихильником співпраці з "Росатомом" у ядерній енергетиці є Франція. Найгучніші - угорці, які, коли йдеться про санкції проти "Росатому", посилаються на національну безпеку. Болгарія також висловлює занепокоєння щодо безпеки постачань", - повідомило агентству одне з джерел в ЄС.

Так, раніше Франція повідомляла, що багато її АЕС використовують російське паливо. В Угорщині "Росатом" будує два нові енергоблоки АЕС "Пакш".

До Брюсселю доходить інформація, що "Росатом" відчув свою захищеність через те, що його не включили до жодного з 10 санкційних пакетів. Тож, компанія почала розширювати свою діяльність на сфери, напряму не пов'язані з атомною енергетикою.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош заявив, що Варшава наполягає на санкціях проти російської атомної енергетики.

"Це один з польських постулатів. Ми працюємо над цим у тісній співпраці з українською стороною. Ми також помічаємо, що "Росатом" починає використовувати свій своєрідний імунітет, розширюючи діяльність на інші сфери", – сказав він.

Агентство РАР пише, що запровадження санкцій проти російської атомної енергетики було однією з умов підтримки Польщею 10-го пакету антиросійських обмежень.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу в останні хвилини 24 лютого погодили черговий, 10-й, пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження включають посилення експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення, а також заходи проти організацій, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, які використовує Росія.