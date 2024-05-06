Компанія Foxconn, яка збирає IPhone, заявила про рекордні продажі у квітні

Тайванська компанія Foxconn, яка є найбільшим у світі виробником електроніки за контрактом і найбільшим збирачем iPhone від Apple, підтвердила, що очікує зростання виручки у другому кварталі, і повідомила про рекордні продажі у квітні.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії зазначили, що виручка від продажу розумної побутової техніки, включно зі смартфонами, у квітні показала значне зростання, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У Foxconn додали, що на це зростання також вплинув високий попит на сервери штучного інтелекту.

Крім того, згідно із заявою компанії, очікується, що операційний прогноз на другий квартал покаже зростання як у квартальному, так і річному обчисленні. Втім, в заяві Foxconn не має числових показників зростання.

Також у компанії повідомили, що виторг за квітень склав 15,83 млрд доларів, що перевищило минулорічний показник на 19%.

Раніше у Foxconn повідомляли, що у першому кварталі 2024 року виручка знизилася на 9,6% у річному обчисленні. У компанії пояснюють це тим, що перший квартал традиційно спокійніший, ніж четвертий, який припадає на період перед новорічними святами на західних ринках.

Розслідування щодо Foxconn китайськими податковими органами

Нагадаємо, у серпні 2023 року засновник Foxconn Террі Гоу висунув свою кандидатуру на пост президента Тайваню, який КНР вважає своєю територією. Мільярдер зазначав, що Пекін не зможе тиснути на його бізнес, а особистих активів Гоу в Китаї немає. Також бізнесмен обіцяв, що "не піддасться на погрози Китаю".

На його думку, якщо Китай наважиться конфіскувати активи Foxconn, владі країни доведеться пояснювати перебої з поставками головним клієнтам фірми, таким як Apple, Tesla, Amazon та Nvidia.

Наприкінці жовтня стало відомо, що податкові органи КНР і чиновники, які займаються питаннями природних ресурсів, провели перевірку підприємств Foxconn у кількох провінціях країни. Однак конкретні причини розслідування не повідомлялися.

У Китаї назвали дії своїх посадовців рутинною справою. А в Foxconn заявили, що співпрацюватимуть із владою.

Однак на тлі цього розслідування продажі компанії знизилися. В жовтні прибуток найважливішого партнера Apple впав на 4,6% – до 23 млрд доларів США.

Згодом стало відомо, що китайські податкові органи оштрафували дочірню компанію Foxconn Technology Group на 2800 доларів за завищення витрат на дослідження і розробки у 2021 та 2022 роках.

Фото: ua.depositphotos.com