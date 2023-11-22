На тлі масштабного розслідування. Виробнику iPhone виписали 3 тис. доларів штрафу

Китайські податкові органи оштрафували дочірню компанію Foxconn Technology Group на 20 000 юанів (2800 доларів) за завищення витрат. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що підрозділ тайванської Foxconn в місті Ухань був оштрафований місцевим податковим органом через порушення в обліку витрат на дослідження і розробки у 2021 та 2022 роках.

Санкцію призначили на тлі податкового розслідування КНР щодо Foxconn в провінціях Гуандун і Цзянсу. Також китайські органи вивчають питання землекористування в містах Хубей і Хенань, де Foxconn виробляє основну частину iPhone.

Розслідування щодо Foxconn: що відомо

У серпні засновник Foxconn Террі Гоу висунув свою кандидатуру на пост президента Тайваню, який КНР вважає своєю територією. Мільярдер зазначав, що не Пекін зможе тиснути на його бізнес, особистих активів Гоу в Китаї немає. Також бізнесмен обіцяв, що "не піддасться на погрози Китаю".

На його думку, якщо Китай наважиться конфіскувати активи Foxconn, владі країни доведеться пояснювати перебої з поставками головним клієнтам фірми, таким як Apple, Tesla, Amazon та Nvidia.

Наприкінці жовтня стало відомо, що податкові органи КНР і чиновники, які займаються питаннями природних ресурсів, провели перевірку підприємств Foxconn у кількох провінціях країни. Однак конкретні причини розслідування не повідомлялися.

У Китаї назвали дії своїх посадовців рутинною справою. А в Foxconn заявили, що співпрацюватимуть із владою.

Однак на тлі цього розслідування продажі компанії знизилися. В жовтні прибуток найважливішого партнера Apple впав на 4,6% – до 23 млрд доларів США.