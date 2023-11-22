На фоне масштабного расследования. Производителю iPhone выписали 3 тыс. долларов штрафа

Китайские налоговые органы оштрафовали дочернюю компанию Foxconn Technology Group на 20 000 юаней (2800 долларов) за завышение расходов. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что подразделение тайваньской Foxconn в городе Ухань было оштрафовано местным налоговым органом из-за нарушений в учете расходов на исследования и разработки в 2021 и 2022 годах.

Санкцию назначили на фоне налогового расследования КНР касательно Foxconn в провинциях Гуандун и Цзянсу. Также китайские органы изучают вопросы землепользования в городах Хубэй и Хэнань, где Foxconn производит основную часть iPhone.

Расследование касательно Foxconn: что известно

В августе основатель Foxconn Терри Гоу выдвинул свою кандидатуру на пост президента Тайваня, который КНР считает своей территорией. Миллиардер отмечал, что Пекин сможет давить на его бизнес, поскольку личных активов Гоу в Китае нет. Также бизнесмен обещал, что "не подвергнется угрозам Китая".

По его мнению, если Китай решится конфисковать активы Foxconn, властям страны придется объяснять перебои с поставками главным клиентам фирмы, таким как Apple, Tesla, Amazon и Nvidia.

В конце октября стало известно, что налоговые органы КНР и чиновники, занимающиеся вопросами природных ресурсов, провели проверки предприятий Foxconn в нескольких провинциях страны. Однако конкретные причины расследования не сообщалось.

В Китае назвали действия своих чиновников рутинным делом. А в Foxconn заявили, что будут сотрудничать с властями.

Однако на фоне этого расследования продажи компании снизились. В октябре прибыль важнейшего партнера Apple упала на 4,6% – до 23 млрд долларов США.