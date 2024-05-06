Компания Foxconn, собирающая IPhone, заявила о рекордных продажах в апреле

Тайваньская компания Foxconn, являющаяся крупнейшим в мире производителем электроники по контракту и крупнейшим сборщиком iPhone от Apple, подтвердила, что ожидает роста выручки во втором квартале, и сообщила о рекордных продажах в апреле.

Об этом сообщает Reuters.

В компании отметили, что выручка от продаж умной бытовой техники, включая смартфоны, в апреле показала значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Foxconn добавили, что на этот рост также повлиял высокий спрос на серверы искусственного интеллекта.

Кроме того, согласно заявлению компании, ожидается, что операционный прогноз на второй квартал покажет рост как в квартальном, так и в годовом исчислении. Впрочем, в заявлении Foxconn нет числовых показателей роста.

Также в компании сообщили, что выручка за апрель составила 15,83 млрд долларов, что превысило прошлогодний показатель на 19%.

Ранее в Foxconn сообщалось, что в первом квартале 2024 года выручка снизилась на 9,6% в годовом исчислении. В компании объясняют это тем, что первый квартал традиционно спокойнее четвертого, который приходится на период перед новогодними праздниками на западных рынках.

Расследование по Foxconn китайскими налоговыми органами

Напомним, в августе 2023 года основатель Foxconn Терри Гоу выдвинул свою кандидатуру на пост президента Тайваня, который КНР считает своей территорией. Миллиардер отмечал, что Пекин не сможет давить на его бизнес, а личных активов Гоу в Китае нет. Также бизнесмен обещал, что "не подвергнется угрозам Китая".

По его мнению, если Китай решится конфисковать активы Foxconn, властям страны придется объяснять перебои с поставками главным клиентам фирмы, таким как Apple, Tesla, Amazon и Nvidia.

В конце октября стало известно, что налоговые органы КНР и чиновники, занимающиеся вопросами природных ресурсов провели проверку предприятий Foxconn в нескольких провинциях страны. Однако конкретных причин расследования не сообщалось.

В Китае назвали действия своих чиновников рутинным делом. А в Foxconn заявили, что будут сотрудничать с властями.

Однако на фоне этого расследования продажи компании снизились. В октябре прибыль важнейшего партнера Apple упала на 4,6% – до 23 млрд долларов США.

Впоследствии стало известно, что китайские налоговые органы оштрафовали дочернюю компанию Foxconn Technology Group на 2800 долларов за завышение расходов на исследования и разработки в 2021 и 2022 годах.

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