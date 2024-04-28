Apple возобновила переговоры с OpenAI, чтобы интегрировать ChatGPT в обновление iOS 18

Компания Apple Inc. возобновила обсуждение с OpenAI по использованию его технологии искусственного интеллекта ChatGPT для обеспечения некоторых новых функций, которые появятся в новой операционной системе iPhone iOS 18 позже этого года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Две компании возобновили обсуждать условия возможной сделки и то, какие функции OpenAI будут интегрированы в iOS 18 от Apple. Ранее в этом году Apple договорилась с OpenAI о соглашении, хотя с тех пор работа между двумя сторонами была минимальной.

Издание пишет, что Apple также продолжает переговоры с Google Alphabet по лицензированию и получению доступа на своих устройствах к его чат-боту Gemini, поскольку еще не приняла окончательного решения партнеров. Вполне возможно, что компания в конце концов достигнет соглашения как с OpenAI, так и с Google или выберет совсем другого поставщика.

Отмечается, что следующая операционная система iPhone будет включать несколько новых функций на основе внутренней крупной языковой модели Apple — программного обеспечения искусственного интеллекта, которое может генерировать текст, звучащий как человек, но компания также ищет партнеров для создания функции чат-бота, подобной ChatGPT OpenAI.

В прошлом году генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что лично использует ChatGPT OpenAI, но отметил, что есть несколько проблем, которые нужно разобрать. Он пообещал, что новые функции ИИ появятся на платформах Apple "на очень продуманной основе".

ШИ от Apple

В июле стало известно, что Apple работает над инструментами собственного искусственного интеллекта, которые могли бы бросить вызов OpenAI, Alphabet Google и другим, но компания еще не разработала четкую стратегию для выпуска технологии для потребителей.

Производитель iPhone создал собственную структуру для создания больших языковых моделей на основе искусственного Ajax. Apple также создала службу чат-бота, которую некоторые инженеры называют Apple GPT. "Ajax" используется для создания больших языковых моделей и служит основой для внутреннего инструмента в стиле ChatGPT.

Сотрудники Apple рассказали, что инструмент компании по существу повторяет Bard, ChatGPT и Bing AI и не содержит никаких новых функций или технологий.

Источник фото: ua.depositphotos.com