Microsoft планирует интегрировать ИИ Copilot в компьютеры и сделать его независимым от интернета

Корпорация Microsoft объявила, что их новый искусственный интеллект Copilot в скором времени будет интегрирован непосредственно в компьютеры пользователей и сможет работать не только через Интернет.

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Об этом пишет изданиеЕngadget.

Это позволяет использовать Copilot локально, обеспечивая большую конфиденциальность и скорость обработки данных, поскольку все процессы происходят непосредственно на ПК пользователя.

Это означает, что следующее поколение компьютеров со встроенным искусственным интеллектом потребует особых процессоров для глубокого обучения, которые могут обрабатывать данные быстрее, чем любые существующие сейчас.

Однако, как пишет издание, для такой работы ПК должны быть оборудованы нейронными процессорами (NPU) с мощностью более 40 TOPS (триллионов операций в секунду), что превышает возможности любого потребительского процессора, имеющихся на рынке в настоящее время.

Компания по производству чипов Intel отметила, что такие компьютеры смогут лучше использовать Copilot, уменьшая задержку обработки данных и улучшая безопасность информации.

Теперь компьютеры с использованием процессоров Apple M3 являются самыми быстрыми в этом плане, но ожидается, что Qualcomm сможет предложить процессор, удовлетворяющий требованиям Microsoft со скоростью 45 TOPS.

Intel также объявила о разработке новых процессоров с более высокой скоростью обработки для поддержания более широкого спектра задач искусственного интеллекта, что имеет большое значение для развития технологий и возможностей использования искусственного интеллекта на личных компьютерах.

Copilot запустили в конце 2023 года

Microsoft, инвестировавшая миллиарды долларов в OpenAI, запустила систему с искусственным интеллектом в начале 2023 года. Платформа стала частью поисковика Bing, куда был интегрирован интерфейс, похожий на ChatGPT. На тот момент система называлась Bing Chat и, в частности, помогла поисковику от Microsoft лучше конкурировать с Google по количеству посещений страниц.

В ноябре компания решила отказаться от названия Bing Chat и переименовать чатбот в Copilot.

Компания Microsoft запустила чат-бот Copilot без анонса в виде программы для Android в середине декабря 2023 года.

Он предоставляет доступ к возможностям чатбота, а также позволяет создавать изображения через функцию DALL-E 3 и черновики текста для электронных писем и документов.

Кроме того, Copilot предоставляет бесплатный доступ к новейшей языковой модели OpenAI. Речь идет о GPT-4, за применение которой в ChatGPT нужно платить.