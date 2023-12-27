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Запустили незаметно. Чат-бот Copilot стал доступен на Android-устройствах
Компания Microsoft запустила чат-бот Copilot в виде приложения для Android. Это произошло без анонса, и, как оказалось, приложение есть в Google Play уже около недели, пишет The Verge.
Программа предоставляет доступ к возможностям чат-бота, а также позволяет создавать изображения через функцию DALL-E 3 и черновики текста для электронных писем и документов.
Кроме того, предусмотрен бесплатный доступ к новейшей языковой модели OpenAI. Речь идет о GPT-4, за применение которой в ChatGPT нужно платить.
Версии Copilot для iOS пока нет, однако вероятно, что она появится. До этого времени владельцы iPhone или iPad могут использовать приложение Bing для доступа к функциям Copilot.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Copilot: как появился чат-бот?
Microsoft, инвестировавшая миллиарды долларов в OpenAI, запустила систему с искусственным интеллектом в начале 2023 года. Платформа стала частью поисковика Bing, куда был интегрирован интерфейс, похожий на ChatGPT. На тот момент система называлась Bing Chat и, в частности, помогла поисковику от Microsoft лучше конкурировать с Google по количеству посещений страниц.
В ноябре компания решила отказаться от названия Bing Chat и переименовать чат-бот в Copilot. Такое же имя используется для помощника на основе искусственного интеллекта в операционной системе Windows 11, который появился в ней с большим обновлением в сентябре.
Источник фото: ua.depositphotos.com