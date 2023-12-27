Запустили непомітно. Чатбот Copilot став доступним на Android-пристроях

Компанія Microsoft запустила чатбот Copilot у вигляді програми для Android. Це відбулося без анонсу, і як виявилося, застосунок є в Google Play уже близько тижня, пише The Verge.

Програма надає доступ до можливостей чатбота, а також дозволяє створювати зображення через функцію DALL-E 3 і чернетки тексту для електронних листів та документів.

Крім того, передбачено безкоштовний доступ до найновішої мовної моделі від OpenAI. Ідеться про GPT-4, за застосування якої в ChatGPT необхідно платити.

Версії Copilot для iOS поки що немає, однак імовірно, що вона зʼявиться. До того часу власники iPhone або iPad можуть використовувати програму Bing для доступу до функцій Copilot.

Copilot: як зʼявився чатбот?

Microsoft, яка інвестувала мільярди доларів в OpenAI, запустила систему зі штучним інтелектом на початку 2023 року. Платформа стала частиною пошуковика Bing, куди було інтегровано інтерфейс, подібний на ChatGPT. На той момент система називалася Bing Chat й, зокрема, допомогла пошуковику від Microsoft краще конкурувати з Google за кількістю відвідувань сторінок.

У листопаді компанія вирішила відмовитися від назви Bing Chat і перейменувати чатбот на Copilot. Таке само імʼя має й помічник на основі штучного інтелекту в операційній системі Windows 11, який зʼявився в ній із великим оновленням у вересні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com