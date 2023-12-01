Додаток від Microsoft дозволить перетворити Android-cмартфон на вебкамеру, – ЗМІ

Компанія Microsoft працює над тим, щоб дозволити Android-смартфонам передавати пряму трансляцію відео на компʼютер із Windows. Про це пише Android Authority.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

У програмі Link to Windows, яка дозволяє синхронізувати смартфон із компʼютером, фахівці знайшли код, котрий вказує на ефекти відеодзвінків. Ідеться, зокрема, про розмиття, ретуш, HDR, нічний режим, стабілізація та автоматичне кадрування.

Також додаток повідомлятиме про баги, якщо пристрій перегріється під час роботи у режимі вебкамери.

Microsoft Phone Link (програма для синхронізації, яка встановлюється на ПК) вже має доступ до камери та додатків для відеоконференцій. Однак це використовується лише для трансляції застосунків, запущених у смартфоні, на екран компʼютера.

Із нововведенням Phone Link може потенційно конкурувати з функціями Continuity Camera – можливості від Apple, яка дозволяє підключити iPhone до Mac і використовувати камеру та мікрофон смартфона для FaceTime або інших програм.

Використання iPhone у якості вебкамери. Фото: Apple

Водночас Android Authority припускає, що функціонал від Microsoft може бути обмежений пристроями, де Link to Windows встановлена як системна програма. Це кілька смартфонів Samsung Galaxy і OnePlus 11.

Зауважимо, що функція підключення смартфона до комп'ютера в якості вебкамери вже реалізована в новій ОС Android 14, яку було представлено в жовтні. Для цього не потрібно завантажувати жодних програм: достатньо просто підключити телефон до ПК через USB-кабель.

Однак додаток від Microsoft може надати таке підключення для пристроїв із більш старими версіями Android або ж забезпечити зʼєднання через бездротову мережу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com